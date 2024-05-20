رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ، الفصل الدارسي الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، تزامنا مع إعلان مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

ستظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي، الفصل الدارسي الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، في كل محافظة على حدة.

وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها رسميا من قبل مدير تعليم المحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات، يرصدها "الدستور" فى التقرير التالي:

وزارة التربية والتعليم، اعلنت أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، ستظهر عبر المواقع الخاصة بالمديريات التعليمية فور اعتمادها رسميًا، على ان تعلن بالمدارس الابتدائية فى اليوم التالي:

رابط بوابة التعليم الأساسي

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة، سيكون فور اعتمادها رسميا من خلال تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: من هنا.

اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل»، تحديد الصف الدراسي الصف السادس الابتدائي، واختيار الفصل الدراسي الثاني، وتحديد العام الدراسي 2023-2024، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي الخاص بالطالب والإدارة التعليمية التابع إليها، واخيرًا الضغط على أيقونة "عرض النتائج".

جدير بالذكر، أنه مازالت الادارات التعليمية، تقوم بتصحيح اختبارات الصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي التاني، كما انها فى مرحلة مراجعة ورصد الدرجات، استعدادًا لاعلانها للطلاب، بالمدارس والموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم.