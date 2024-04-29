"غرامة رغم البراءة".. قرار عاجل للمحكمة فى أزمة مرتضى منصور وموظفة حكومية

برأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية وتغريمه 20 ألف جنيه.

وأصدرت منذ قليل، محكمة الجنح الاقتصادية حكمًا في القضية رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية 1075 لسنة 2023 جنح اقتصادية في البلاغ المقدم من لمياء خيري للنائب العام اتهمت فيه مرتضي منصور بالقذف والسب في حقها وتعمد ازعاجها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل إبراهيم وعضوية المستشارين محمد صلاح ومحمد الغمري.

وقضت المحكمة ببراءة مرتضي منصور من جريمتي القذف والسب وانقضاء الدعوي الجنائية وإثبات ترك المدعية دعواها المدنية وتغريمه عشرين ألف جنيه عن جريمة تعمد الإزعاج وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.