سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2024/5/21 بالجنيه والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/5/21 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم بمصر حالة من الاستقرار ببداية التعاملات الصباحية، إذ وصل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر، نحو قيمة 3165 جنيهًا للبيع، ومبلغ 3155 جنيهًا للشراء، وذلك طبقًا لآخر تحديث للشعبة العامة الصادر بتمام الساعة 9:50 مساءً.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2024/5/21 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، وأسعار الجنيه الذهب، وسعر سبيكة الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 3628 جنيهًا للبيع و3605 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء نحو 3165 جنيهًا للبيع ومبلغ 3155 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 2721 جنيهًا للبيع، وقيمة 2704 جنيهات للشراء.

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2116 جنيهًا للبيع، و2103 جنيهات للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة لـ1814 جنيهًا للبيع، و1802 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 2425 دولارًا للبيع و2424 دولارًا للشراء.

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سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 3.667 جنيه، بما يعادل نحو 118.49 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الثلاثاء بقيمة 9.167.5 جنيه، بما يعادل نحو مبلغ 286.225 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم الثلاثاء بمبلغ 18.335 جنيه، بما يعادل نحو قيمة 592.45 دولار.

سعر سبيكة الذهب بوزن حوالي 10 جرامات اليوم بقيمة 36.670 جنيه، بما يعادل نحو قيمة 1.184.9 دولار.