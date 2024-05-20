الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والأسعار العالمية

الذهب
الذهب

 

سعر اونصة الذهب اليوم والاسعار العالمية للمعدن الاصفر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدحول على محرك  البحث جوجل.

الدستور تستعرض اليوم جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع :

سعر أونصة الذهب اليوم

شهد  سعر الذهب العالمي، اليوم الإثنين 20 مايو 2024 ارتفاعا واضحا حيث وصلت قيمة أونصة الذهب إلى   2440.59 دولار وفقًا لتحديثات البورصة العالمية.

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وكان سعر الذهب شهد ارتفاعا عالميا بسبب الاحداث السياسية والعسكرية التى تحيط باعالم منها الحرب الرسية الأوكرانية ثم حرب غزة واخيرا  انفحار طائرة الرئيس الإيرانى أمس. مما ادى إلى رفع سعر الذهب باعتباره ملاذا آمنا فى ظل هذه الظروف  سعر الذهب اليوم الإثنين عالميًا بورصة الذهب، لتسجل أونصة الذهب اليوم قيمة 2415.5 دولار، وذلك بعد أنباء وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي



سعر الذهب اليوم فى مصر الأثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ :

شهدت اسعار الذهب فى بداية اليوم ارتفاعا فى الأسعار حسب ما اشارت إليه الصفحة الرسمية لبورصة الذهب على موقع التواصل الاجتماعى للفيسبوك ثم شهد استقرارا  فى منتصف تعاملات اليوم .

سعر الذهب عيار ٢٤

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 20 مايو 2024، خلال منتصف التعاملات بعد أن سجل نحو 3622.9 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 20 مايو 2024، خلال منتصف التعاملات بعد أن سجل نحو 3170 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 20 مايو 2024، خلال منتصف الت
عاملات بعد أن سجل نحو 2717.1 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين٢٠ مايو :
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 20 مايو 2024، خلال منتصف التعاملات بعد أن سجل نحو 25360 جنيه.

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