بسبب الفائدة.. الذهب يحقق مستوى قياسيا جديدا في البورصة العالمية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

الأسواق تسعر الآن احتمال بنسبة 65% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى احتمال آخر بنسبة 77% أن يكون قرار الخفض الأول في شهر نوفمبر.



أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاعا كبيرا خلال جلسة اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد، حيث يرتبط سعر الذهب المحلي حاليًا بحركة السعر العالمي في ظل غياب التأثير القوي من عوامل تسعير الذهب الأخرى.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3210 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3200 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2175 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2170 جنيها للجرام.

ارتفاع سعر الذهب اليوم يأتي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي حيث يستمر الارتباط بين السعرين المحلي والعالمي في دعم الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل غياب تأثير العوامل الأخرى مثل الطلب المحلي الذي يشهد استقرارا عند مستويات ضعيفة خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم عند متوسط 46.90 جنيه لكل دولار دون تغير كبير عن افتتاح هذا الأسبوع.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد اليوم بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى إعلان الصين عن تحفيز جديد قد يزيد من الطلب على السلع بشكل عام ومن ضمنها الذهب.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الاثنين بدعم من سعر أونصة الذهب العالمي حيث يستمر الارتباط بين السعرين في ظل غياب العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الذهب المحلي، حيث يشهد كل من الطلب وسعر صرف الدولار استقرارا خلال الفترة الأخيرة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بداية هذا الأسبوع لتسجل مستوى تاريخي عند 2450 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة ليفتح الباب لمزيد من المستويات القياسية على المدى القريب.



وفي حال استمر زخم الصعود واستطاع السعر اختراق المستوى 2450 دولارا يستهدف بعدها المستوى 2470 دولارا ثم المستوى 2500 دولار للأونصة. بينما قد نشهد بعد التصحيح المؤقت في حركة الذهب ويستهدف 2417 دولارا ثم المستوى 2400 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:



استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يقفز بأعلى من المستوى 3200 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 3210 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع السعر العالمي، ليحاول السعر الآن الاستقرار فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.



في حال استطاع السعر الثبات فوق المستوى 3200 جنيه للجرام يستهدف المستوى 3250 جنيها للجرام وذلك إذا استمر الدعم من السعر العالمي في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار الرسمي تراجع تدريجي.