اليوم.. قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 10 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن عدد من المناطق، لمدة 10 ساعات متواصلة اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن تنقطع المياة من الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 ولمدة 10 ساعات متواصلة، وذلك بمركز ومدينة كفر الشيخ وتوابعها، ومن المقرر عودة ضخ المياه الساعة 4 مساء نفس اليوم.

وأوضح أن سبب قطع المياه اليوم يرجع إلى توقف (محطة مياه 1 - محطة مياه 2 - محطة المياه المدمجة) لقيام الري بتطهير ترعه ميت يزيد.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه غدا الثلاثاء اعتبارًا من السادسة صباحًا.