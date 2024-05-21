اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 228 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل وتجمعات النازحين
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية شن غاراتها وقصفها العنيف على منازل وتجمعات النازحين في شمالي مخيم البريج وشرقي مدينة رفح مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.
ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35562 شهيدًا
وقالت مصادر محلية إن 14 شهيدًا و42 جريحا وصلوا لمستشفى كمال عدوان أمس الإثنين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق شمال غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35562 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79652 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- إطلاق النار على مجموعة من المواطنين خلف جمعية المعاقين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح، ما أسفر عن سقوط إصابات.
- انتشال 3 شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عزوم في محيط دوار الدخني وسط رفح جنوب القطاع.
- شهداء وجرحى في قصف شقة سالم العطار مدير مركز شرطة الشيخ رضوان في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
- شن غارة على شقة تعود لعائلة لبد في مشروع بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد رب الأسرة وزوجته وأبناءهما.
- شن غارة عنيفة في محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة دون الإبلاغ عن أي إصابات.
- شن قصف مدفعي عنيف مستمر في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
- استمرار تفخيخ المنازل وتدميرها بمخيم جباليا شمال القطاع وسط تجدد الاشتباكات مع المقاومة في محاور التقدم بالمخيم.
- انتشال 4 شهداء بعد استهداف مجموعة من المواطنين على مدخل عزبة عبد ربه شمال شرق غزة.
- شن غارة جوية على عمارة سكنية تعود لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطن.
- قصف منزلاً لعائلة الخطيب في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط إصابات.
- قنص المواطنين المتمركزين في البوابة الشمالية و المناطق الشرقية لمستشفى كمال عدوان.
- شن غارة جوية على منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين تم نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.
- استشهاد طفلة داخل قسم الحضانات في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة بسبب توقف جهاز الأكسجين واستمرار حصار المستشفى.
- شن قصف مدفعي عنيف على مناطق جنوب حي الشيخ عجلين في غزة، ومناطق متفرقة في مخيم جباليا.
- السيطرة بالقوة على بلوكات 1,2,3,4,5 بمخيم جباليا ومربع رياض الصالحين، وعزبة ملين، وشارع العجارمة والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد.
- قصف الطابق الأخير لمستشفى العودة في تل الزعتر مع استمرار حصار المستشفى لليوم الثالث تواليًا.
- استمرار إغلاق مدخل بلدة بيت حانون شمال شرق غزة، ومحاصرة النازحين في مدارس الإيواء القريبة منها.