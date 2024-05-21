اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 228 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منازل وتجمعات النازحين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية شن غاراتها وقصفها العنيف على منازل وتجمعات النازحين في شمالي مخيم البريج وشرقي مدينة رفح مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35562 شهيدًا

وقالت مصادر محلية إن 14 شهيدًا و42 جريحا وصلوا لمستشفى كمال عدوان أمس الإثنين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق شمال غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35562 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و79652 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية