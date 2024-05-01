الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد من المحكمة بشأن "مقتل منجد المعادي"

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل منجد والتخلص من جثته في المعادي، إلى 26 مايو المقبل، لتقرير الطبي الشرعي.

صدر القرار  برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغني العتبلي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيد.

 كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة القتل عمدًا وسبق الإصرار والترصد بمنطقة المعادي.

وكشفت أمر الاحالة في القضية رقم 519 لسنة 2024 جنايات المعادي والمقيدة برقم 23 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم المتهم  “س .س”  استدراج  المجني عليه بمكالمة حتى قتله وتخلص من جثته بتقطيعها إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك خاصة بجمع القمامة وألقاها في منطقة مهجورة على كورنيش المعادي.

محكمة جنايات القاهرة المستشار وجيه حمزة شقوير محاكمة المتهم منجد جثتة المعادى

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