الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 224 من العدوان الوحشي على  قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

 

غارات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منازل وتجمعات النازحين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء من شمال غزة، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الحادي عشر على التوالي.

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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35272 شهيدًا

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و60 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 35272 شهداء أغلبيتهم من الأطفال والنساء، 79205 مصابين، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

- شن قصف مدفعي عنيف في شرق ووسط مدينة رفح في ظل تمركز الدبابات قرب المقبرة الشرقية وحي السلام.
- قصف مجموعة مواطنين على دوار العودة وسط رفح، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وسقوط إصابات.
- شن غارة جوية على محيط مستشفى الكويتي في رفح، ما أدى إلى إصابة 5 من العاملين وتحطم نوافذ المشفى وسيارتي إسعاف.
- شن غارة جوية على منزل عائلة حمد قرب دوار زعرب برفح، ما أدى إلى وقوع عدة اصابات.
- استشهاد 9 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة، في هجمات متفرقة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
- انتشال جثامين 6 شهداء في غارة جوية استهدفت منزلًا في جباليا البلد شمال غزة.
- شن غارة جوية على منطقة الفالوجا في مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين.
- شن قصف مدفعي عنيف على منطقة الهوجا بمخيم جباليا، أسفرعن 8 شهداء.
- شن قصف مدفعي عنيف على حي القصاصيب ومنطقة التوأم والصفطاوي بمخيم جباليا.
- شن قصف عنيف على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون.
- تواصل القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات حتى اللحظة وعلى وقرية المغراقة.
 

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 224 من العدوان غزة غارات مجازر قصف

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