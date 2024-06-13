تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

سيطر القلق والتوتر على المتهم "كريم. م. س"، وشهرته سفاح التجمع، في أولى جلسات محاكمته التي انعقدت أمس الأربعاء، خلال تحدثه أمام المحكمة، قبل تأجيل محاكمته لجلسة 16 يوليو المقبل فماذا قال؟..



إنكار بعد اعتراف

خلال الجلسة تحدث المتهم أربع مرات وكانت المرة الأولى هي عندما أثبتت النيابة حضوره.. فقال: موجود.

وسؤاله عن ماذا يعمل فقال: مدرس إنجليزي.

والمرة الثالثة عندما تم سؤاله من قبل القاضي عن محل إقامته فقال: التجمع الخامس.

والمرة الرابعة عندما وجه له ممثل النيابة ارتكاب الجرائم التي وجهت له بقتل ثلاث سيدات ومعاشرة جثثهن موتى، وتعاطي المواد المخدرة فرد: "لا" ولم يعلق بعذ ذلك رغم أن القاضي قال له: انت اعترفت في التحقيقات.



من هو دفاع المتهم ؟

وكانت المرة الرابعة عندما حدث خلاف بين هيئة الدفاع الموكلة عنه عندما طلب المحامي أحمد الجوهري من المحكمة اختيار فريق واحد يمثل المتهم خاصة أنه موكل من قبل والداته السيدة حنان عبدالفتاح ولا يعلم من موكل باقي الزملاء فرد الآخر وقال أقارب وأصدقاء المتهم، فطلب القاضي من المتهم اختيار من يمثله فقال: أستاذ أحمد ومحمد.

أمر إحالة المتهم

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سفاح التجمع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.



جاء ذلك في بيان النيابة العامة في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.