الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الجنايات» تؤجل محاكمة شريكة سفاح التجمع باستقطاب السيدات

سفاح التجمع
سفاح التجمع

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي محاكمة شريكة سفاح التجمع في اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 أغسطس المقبل.

وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت  سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.

وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار ياسر الاحمداوي سفاح التجمع استقطاب السيدات

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