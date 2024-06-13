الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها فيديوهات جنسية عنيفة.. 5 مشاهد من محاكمة "سفاح التجمع"

سفاح التجمع
سفاح التجمع

«19 فيديو وحرز خادش للأعراض وطلب من النيابة لفضها في جلسة سرية».. كواليس عديدة شهدتها جلسة كريم محمد سليم، وشهرته إعلاميًا بـ«سفاح التجمع» والتي تم تأجيلها لجلسة ١٦ يوليو المقبل.
 

أمر الإحالة ونشوة معاشرة الموتى

جاء في أمر إحالة القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، مقيدة برقم 1279 لسنة 2024 القاهرة الجديدة، أن المتهم "كريم. م. س" 37 سنة، مدرس إنجليزي، في دائرة القطامية في أيام 15 نوفمبر 2023، و8 أبريل، و15 مايو 2024، قتل المجني عليهن نورا - مجهولة الهوية، رحمة أحمد صابر، وأميرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار.

 

إنكار المتهم ارتكاب الوقائع

عندما وجه له ممثل النيابة ارتكاب الجرائم التي وجهت له بقتل 3 سيدات ومعاشرة جثثهن موتى، وتعاطي المواد المخدرة فرد: "لا" ولم يعلق بعذ ذلك رغم أن القاضي قال له: انت اعترفت في التحقيقات.

 

خلاف على محامي الدفاع 

حدث خلاف بين هيئة الدفاع الموكلة عنه عندما طلب المحامي أحمد الجوهري من المحكمة اختيار فريق واحد يمثل المتهم خاصة أنه موكل من قبل والدته السيدة حنان عبدالفتاح ولا يعلم من موكل باقي الزملاء فرد الآخر وقال أقارب وأصدقاء المتهم، فطلب القاضي من المتهم اختيار من يمثله فقال: أستاذ أحمد الجوهري ومحمد جاب الله.
 


منع التصوير وتحليل مخدرات 

وطالب الجوهري دفاع المتهم منع التصوير حرصا على سمعة المتهم وأسرته والاطلاع على أوراق الدعوى، وطالب بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي على المعمل الجنائي لأخذ عينتان بول ودم لبيان هل يزال يتعاطي المواد المخدرة من تاريخه وعدمه واثباتها ثم عرضه المتهم وما تنتهي إليه نتيجة التحليل على استشاري طب الإدمان بمصلحة الطب الشرعي لبيان حالته عما إذا كان تعاطي المواد بلغ درجة الإدمان مدمن عدمه وآثار ذلك على المتهم وعما إذا كان غياب المادة المخدرة له أثر على الوعي والإدراك من عدمه.

وعلق ممثل النيابة العامة على طلبات الدفاع بأنه تم أخذ عينات دم وبول لتحليل مخدرات للمتهم وجاءت النتيجة سلبية وعن المخدرات التي أقر بتعاطيها تبين من تقرير المختص بالطب الشرعي أن الأثر يظل يومين ثم يخرج الأثر من الجسم.

 

أحراز خادشة للحياء

وعن الأحراز، طالب ممثل النيابة بفضها في جلسة سرية لأنها تخدش الأعراض لما تحتويه من مقاطع عنيفة لطرق معاشرة المتهم الشاذة.
وتابع ممثل النيابة أن الأحراز عبارة عن هواتف محمولة خاصة بالمتهم وجهاز لاب توب ووحدة تخزين هارد وكارت ميموري ثم بعض محاضر المشاهدة التي شاهدتها النيابة تم تحريرها حرصا على خدش الأعراض وهي عبارة عن ١٩ حرز بها أدلة رقمية، وأن جميع الأحراز أقر بها المتهم ومثل المعاينة التصويرية بحرية في وجود النيابة لجرائمه.

سفاح التجمع كواليس جلسة سرية خادش للأعراض أمر الإحالة معاشرة الموتى

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