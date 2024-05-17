الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد قمحة: تم تدمير أكثر من 87٪ من البنية الأساسية لقطاع غزة

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد قمحة، إن كلمة الرئيس السيسي بـ القمة العربية بالمنامة عنوانها الأبرز هي عجز النظام الدولي وربط هذا العجز بعدم العدالة في ممارسة النظام الدولي لمهامه ومسؤولياته. 

وأضاف "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن من ضمن مهام النظام الدولي هو حماية المدنيين خاصة الأطفال والنساء، وعندما نرى حرب الإبادة التي تتم ممارستها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي يبررها بأنه يرغب من خلالها في تدمير حركة حماس.

 وتابع: "هل تدمير حركة حماس يقود إلى استهداف كل هذا الكم من النساء والأطفال، هل تدمير حركة حماس يقود إلى تدمير أكثر من 87% من البنية الأساسية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة؟". 

وأوضح أنه عندما يتمتع هذا النظام العنصري بالتأييد والدعم والحماية من قبل أروقة المنظمة الأممية الأم وفي مجلس الأمن، عبر استخدام حق الفيتو لحمايته وعدم القدرة على إعطاء الدولة الفلسطينية الحماية المطلوبة من خلال الموافقة على إعلانها كدولة أو قبولها كدولة من قبل منظمة الأمم المتحدة.. هل هذا يعني العدالة؟.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور يجب أن نضعها في اعتبارنا ونحن نتعامل مع قضية بهذا الحجم.

القمة العربية بالبحرين القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة إسرائيل

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