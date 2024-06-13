الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صراخ وهروب من النوافذ.. تفاصيل حريق قطار بعد خروجه من محطة الجيزة

جريدة الدستور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ما تردد حول نشوب حريق هائل في قطار الصعيد عقب خروجه من محطة الجيزة وأفادت التحريات بأن أدخنة فقط تصاعدت من القطار ما دفع السائق للتوقف وهروب الركاب.

وأضافت التحريات أن القطار استعاد رحلته وعاد الركاب لعرباتهم واستمرت الرحلة دون تعطيل لحركة سير القطارات. 

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دخان ينبعث من قطار عقب خروجه من محطة الجيزة (فيديو)

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ونشب منذ قليل حريق في قطار الصعيد بعد خروجه بقليل من محطة الجيزة. 

وفوجئ سائق القطار رقم 164 قطار الصعيد باشتعال النيران في إحدى العربات ما دفعه للتوقف وهرب الركاب من نوافذ القطار فور توقفه وسط صرخات. 

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وشرطة النقل والمواصلات ورجال مباحث الجيزة ويجري الآن، فحص البلاغ وبيان مدى وجود إصابات أو حالات وفاة والكشف عن سبب الحريق والتلفيات التي سببها بالقطار. 

حريق قطار حريق قطار ١٦٤ قطار الصعيد حريق محطة الجيزة

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صراخ وهروب من النوافذ.. تفاصيل حريق قطار بعد خروجه من محطة الجيزة

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