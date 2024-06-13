أول رد من «السكة الحديد» على «حريق القطار 164»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار رقم ١٦٤ اكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الإسكندرية/ أسوان بالجرار رقم ٢٥٤٤ ما بين محطتى أبوالنمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج أبوالنمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار، وتنبه على الفور على السائق بالوقوف والمرور على القطار وتصريف العربة، وتم استئناف المسير مرة أخرى والقطار بحالة جيدة دون أي ملاحظات.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم نشر أى أخبار دون الرجوع للمصادر الرسمية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.