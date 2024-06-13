الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت خبيرة الأبراج نجوي السحلي عن تفاصيل جديدة عن نبوءة تخص اعتزال اللاعب محمد صلاح دوليًا في الوقت القريب مؤكدة أنه يعاني من طاقة حسد تحيط به.

وقالت "السحلي"، خلال حوارها مع برنامج "خطوة عزيزة" المذاع على قناة تن: "محمد صلاح يعاني من طاقة سلبية وطاقة حسد محيطة به، لكن من المتوقع تغير أدائه للأفضل خلال الفترة المقبلة".

وتابعت "مو صلاح لن يعتزل قريبًا ومن المتوقع تحسن أدائه خلال الفترة المقبلة، وكل ما مضى طاقة حسد كبيرة تؤثر عليه".

أوضحت خبيرة الأبراج أن طاقة الحسد أو السحر هى الأسوأ التي من الممكن أن تؤثر على الشخص، مبينة أن الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء وتجديد طاقته لدخول طاقة إيجابية جديدة عليه. 

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