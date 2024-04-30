محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

وقعت مشادة كلامية حادة بين أسرة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع، ومحامي المتهم، وذلك بعد انتهاء جلسة محاكمة المتهم، المنعقدة في محكمة جنح التجمع الخامس.

وأجلت محكمة جنح التجمع محاكمة المتهم بالتسبب في حادث اصطدام "طبيبة التجمع" المتسبب في وفاتها، إلى جلسة 14 مايو للاطلاع.

وقالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي: إن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية أدت إلى اصطدام سيارته بموكلتي ووفاتها متأثرة بإصابات كسور في أنحاء الجسد، وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه.

وقالت والدة المجني عليها، في تصريحات خاصة، إن المتهم صدم ابنتها على الطريق العام خلال قيادته بسرعة جنونية، مستطردة: "قولت للقاضي مش عايزة غير حق بنتي، المتهم قتل فرحتي ونفس آخد حقها بس، مش عايزة غير حقها الطبيعي، أقصى عقوبة للمتهم".

وأضافت والدة المجني عليها: "محامي المتهم عزاني بعد 50 يوم، وقالي المتهم مش هياخد 5 دقايق لأنه حادث سير مش جريمة قتل".