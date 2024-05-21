الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيدة وراء إدارة كيان وهمى لبيع الشهادات العليا بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط إحدى السيدات بالغربية لإدارتها كيانا تعليميا وهميا بقصد النصب والاحتيال على المواطنين. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفة بإحدى الإدارات الصحية بالغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجال (التمريض) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان وهمى "مزورة" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان الوهمى - مطبوعات دعائية – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة السيدات تعليمي التمريض طنطا

مواد متعلقة

التعليم العالى: غلق المنشأة المسماة "ابن سينا للعلوم الطبية"

محمود الشربينى: قدرة عبدالرحيم ﻛﻤﺎﻝ على ابتكار الشخصيات وتوظيفها "لافتة للانتباه"

غلق المنشأة الوهمية المسماة "المعهد الفرنسى للعلوم الطبية" بالإسكندرية

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق كيانًا وهميًا بمحافظة المنوفية

التعليم العالي:غلق المنشأة المسماة "أكاديمية مصر للتدريب المتقدم"

التعليم العالى تُغلق المُنشأة المُسماة الأكاديمية العربية للتدريب بالشرقية

التعليم العالي: غلق المُنشأة الوهمية المُسماة أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب بالشرقية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى الهرم

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)