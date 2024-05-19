حبس عاطل أدار كيانًا تعليميًا وهميًا فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص؛ لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة"، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لنشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بالإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة"، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للترويج لنشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، وعدد من الكتب مجهولة المصدر، و3 أكلاشيهات، وعدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من الاستمارات ودفاتر تحصيل النقدية، و2 جهاز حاسب آلي، بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.