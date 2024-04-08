قصة تسنيم بسطاوي.. طبيبة بيطرية دُهست في التجمع

عقب أيام من دهس تسنيم بسطاوي، الطبيبة البيطرية في منطقة التجمع وإحالة الطالب المتهم في الواقعة إلى محاكمة عاجلة من قبل النيابة العامة.. نرصد التفاصيل الكاملة.

تفاصيل دهس الفتاة

في تمام الساعة ١٠ مساءً من يوم الواقعة، وتحديدًا عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي، دهست سيارة مسرعة طبيبة خلال عودتها لمنزلها في منطقة التجمع، وهبط قائد السيارة لاستطلاع الأمر ليجد فتاة امتلأت الدماء وجهها، فحاول إسعافها وأبلغ النجد.

اعترافات المتهم

قال المتهم عبدالله أحمد عصام الدين: «اللي حصل أنا كنت ماشي بعربيتي الساعة ١٠ بالليل عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي، وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وحاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها».

وتابع المتهم: «وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجات أخدتها والشرطة جات وأخدوني وأخدو العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلًا راحوا واطمنوا عليها واتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل».



والد الفتاة: "عايز حقها"

وطالب والد المجني عليها بحقها عقب اتهام المتسبب في وفاتها بدهسها وإنهاء حياتها بسبب إهماله ورعونته موضحًا أن نجلته من مواليد 2000 وتعمل طبيبة بيطرية، وإنه علم أنها أصيبت في حادث وتم نقلها للمستشفى الجوي بسيارة الإسعاف وكان بها إصابات عبارة عن كسر بالصدر والركبة وكدمات بأنجاء الجسد وكدمات بالوجه، ونتج عنها وفاتها.

بلاغ قسم شرطة التجمع

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة عبدالله. أ، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها.