اعترافات المتهم بقتل الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع

قال المتهم بدهس الطبيبة البيطرية تسنيم بسطاوي، في التجمع الخامس، في تحقيقات النيابة، إنه طالب ويسكن في كمبوند، وأنكر التهمة المنسوبة إليه بالتسبب بالخطأ في إصابة المجني عليها نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قات سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليها.

اعترفات المتهم



وعن ظروف ضبطه، قال المتهم عبدالله أحمد عصام الدين: اللي حصل أنا كنت ماشي بعربيتي الساعة ١٠ بالليل عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي، وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وحاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها.

وتابع المتهم: وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجات أخدتها والشرطة جات وأخدوني وأخدو العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلاً راحوا واطمنوا عليها واتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل.



وأضاف المتهم أنه كان عائد للبيت ويقود بسرعة بطيئة كما أن الرؤية كانت واضحة بسبب أعمدة الإنارة والطريق ممهد، وأن المسافة التي كانت تفصل بينه وبين المصابة تسنيم عزت بسطاوى حوالي 10 أمتار، موضحًا: كانت بتعدي الطريق وأنا كنت ماشي في أقصى الشمال علشان كنت هلف من اليوتيرن وكانت ماشية بسرعة وأنا اتفاجئت بيها بتعدي من العربية اللى كانت على يميني واترددت وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش وحصلت إصابتها.



وعن الإصابات التي وجدها بها عندما صدمها قال المتهم: «كان في جروح في وشها ومعرفش باقى الإصابات اللي فيها علشان انا مروحتش معاها المستشفى والشرطة اخدتني، وأنا حاولت افديها بس هي كانت بتعدي الطريق بسرعة ومترددة في المرور أمامي، وحدث كسر الزجاج الأمامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الأيمن وتطبيق بالكبوت».



تهمة القتل الخطأ

وجهت له النيابة تهمة التسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئًا عن الإهمال والرعونة ومخالفة القوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها فأحدثت بها الإصابات.



وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم عبد الله عصام الدين من ديوان القسم بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وكلفت النيابة أحد المهندسيين الفنيين بوحدة المرور المختصه بالانتقال لاجراء المعاينة اللازمة على السيارة الرقيمة ط ص ا ٤٣٨ لرفع بصمتي الشاسيه والموتور لبيان مدى صلاحيتها الفنية من حيث القيادة، وبيان مدى سلامة الات التنبيه والمكابح والمصابيح.

بلاغ قسم شرطة التجمع

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.



وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة عبدالله. أ، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها.