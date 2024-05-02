الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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النهاردة كام شوال 2024| تاريخ اليوم ميلادي وهجري

شوال
شوال

نقدم لكم النهاردة كام شوال 2024 وتاريخ اليوم ميلادي وهجري، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من الموظفين عن تاريخ اليوم الخميس، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد العمال وشم النسيم وغيرهم من أعياد المسيحيين خلال الفترة الحالية، لذا نوفر لكم ورقة نتيجة اليوم عبر التقرير التالي.

النهارده كام شوال 2024

وفي هذا الجانب، نستعرض لكم النهاردة كام شوال، يأتي اليوم الخميس 23 شوال 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

تاريخ اليوم ميلادي وهجري

وفي هذا السياق، نعرض لكم تاريخ اليوم الميلادي والهجري، جاء كالآتي:

التاريخ الميلادي، يوافق اليوم 2 مايو 2024م، بينما جاء التاريخ الهجري اليوم يوافق 23 شوال 1445 ه‍.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الخميس:

يصادف اليوم 23 شوال 1445ه‍، في التقوم الهجري.
و يصادف اليوم 2 مايو 2024م، في التقويم الميلادي.
و يصادف اليوم 24 برمودا 1740ق، في التقويم القبطي.

العطلات الرسمية القادمة في مايو 2024

وفي سياق متصل، يأتي في شهر مايو الجاري، عطلتين رسمية واحدة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلي 9 أيام إجازة أسبوعية، وهي كالآتي:

يوم الجمعة 3 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم السبت 4 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم الأحد 5 مايو: عطلة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
يوم الإثنين 6 مايو: عطلة شم النسيم.
يوم الجمعة 10 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم السبت 11 مايو: إجازة أسبوعية.

النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأحد؟


يوم الجمعة 17 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم السبت 18 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم الجمعة 24 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم السبت 25 مايو: إجازة أسبوعية.
يوم الجمعة 31 مايو: إجازة أسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم 17 يونيو وحتى يوم 21 يونيو من نفس الشهر.
ثورة 30 يونيو: يوافق الأحد 30 يونيو 2024.
المولد النبوي الشريف: يوم الإثنين 16 يوليو 2024.
ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
انتصارات أكتوبر المجيدة 1973: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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