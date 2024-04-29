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النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجري الاثنين 29-4-2024

شوال
شوال

نقدم لكم النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجري الاثنين 29-4-2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين خاصةً الموظفين عن تاريخ اليوم الاثنين، تزامنًا مع وجود العديد من الإجازات الرسمية خلال 2024.

وفي السطور التالية، نعرض لكم النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجري الاثنين 29-4-2024.

النهارده كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجري الاثنين 29-4-2024

وفي هذا الجانب، يوافق اليوم الاثنين 20 من شهر شوال 1445، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين ورقة نتيجة اليوم الاثنين:

ورقة نتيجة اليوم 

يأتي في التاريخ الميلادي، 29 من شهر أبريل 2024م.
كما يأتي في التاريخ القبطي، 21 من شهر برمودا 1740ق.
ويأتي في التاريخ الهجري، 20 من شهر شوال 1445 ه‍.

عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2024

وفي هذا الجانب، نعرض لكم عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2024، وهي 8 أيام وتتمثل فيما يلي:

• إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
• إجازة رسمية أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
• إجازة رسمية أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
• إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة: الأحد الموافق 5 مايو.
• إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

عدد الشهور المتبقية من الشهور القبطية 2024

شهر بشنس: يبدأ 9 مايو، وينتهي يوم 7 يونيو.
شهر بؤونة: يبدأ 8 يونيو، وينتهي يوم 7 يوليو.
شهر ابيب: يبدأ 8 يوليو، ولينتهي يوم 6 أغسطس.
شهر مسره: يبدأ 7 اغسطس، ولينتهي يوم 5 سبتمبر.

التاريخ الميلادي اليوم 2024

يصادف اليوم الاثنين 29 من شهر أبريل 2024، ويتبقي يوم واحد علي بداية شهر جديد وهو "شهر مايو".

التاريخ القبطي اليوم 2024

يوافق اليوم الاثنين 20 برمودا 1740، ويتبقي 10 ايام علي بداية شهر بشنس.

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