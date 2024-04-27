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كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

نتيجة
نتيجة

نقدم لكم كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين خاصةً الموظفين عن تاريخ النهاردة، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد العمال وعيد شم النسيم وغيرهم من الإجازات الرسمية القادمة خلال شهر مايو المقبل.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024.

كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

يوافق اليوم السبت 18 شوال 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الجانب، نوفر للمواطنين ورقة نتيجة اليوم السبت:

ورقة نتيجة اليوم 

يصادف 27 أبريل 2024م، في التاريخ الميلادي.
يصادف 18 شوال 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
يصادف 19 برمودا 1740ق، في التاريخ القبطي.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

وفي هذا الصدد، نعرض لكم الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، وهي كالآتي:

• شهر مايو:

إجازة عيد العمال الأربعاء 1 مايو ومن المقرر ترحيله إلى يوم الأحد 5 مايو.
أعياد المسيحيين الدينية كما يلي: (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو، (سبت النور) السبت 4 مايو، (حد الزعف) الأحد 5 مايو.
إجازة عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو.

• شهر يونيو:

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو.
أول أيام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو.
ثاني أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو.
ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو.
رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو.
ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو).

• شهر يوليو:

رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو.
عاشوراء الأربعاء 17 يوليو.
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو، (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 25 يوليو).

• شهر سبتمبر:

المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024

• شهر أكتوبر:

عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر، (والمقرر ترحيله إلى يوم الخميس 10 أكتوبر).

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