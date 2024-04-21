متاح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 يستمر البحث عنه الآن حيث أعلنت التضامن أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024، في يوم 15 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، من خلال زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن في مصر بجميع المحافظات.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وللمستفيدين الاستعلام عن الصرف كالتالي:



-افتح على الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن من خلال رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

-اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك.

-اكتب الرقم القومي.

-اختر أيقونة «الاستعلام».



قيمة معاش تكافل وكرامة؟

-بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، زادت قيمة معاش تكافل وكرامة

-جاءت الزيادة في منتصف مارس الماضي بنسبة 15% وجاءت الزيادة كالتالي:

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024



-للأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه بدلًا من 718.75 جنيه

-للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه

-للأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

ما هى شروط التقديم في تكافل وكرامة؟



أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها، أن يجب توافر عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

-1- ألا يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو يتقاضى معاش تأميني.

-2- أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

-ألا يكون الأفراد المتقدمين من المسنين الذين لا تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

-هناك مرض يمنعه عن العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، واليتامى الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

الأوراق المطلوبة لعمل معاش تكافل وكرامه؟

-ذكرت التضامن الاجتماعي أن هناك بعض الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة أبريل 2024

-تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ووثائق تثبت الطلاق أو الزواج

-صور شهادات ميلاد، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50

-بطاقة التموين، وإقرار الوصاية للأيتام، وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية

-إيصالات استهلاك كهرباء وغيرها.

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