الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

قفز من علو - آرشيفية
قفز من علو - آرشيفية

قفز موظف من الطابق الرابع عقب ضبط زوج عشيقته لهما في وضع مخل بمنطقة الوراق، حيث حاول الهرب قبل الفتك به، إلا أنه سقط مصابًا بتهشم في جميع أنحاء جسده. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الوراق بإبلاغ الأهالي بسقوط شاب من علو أسفل عقار بالمنطقة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على ثلاثيني مصابًا بعدة إصابات ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى. 

 

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ضبطهما زوج عشيقته فى وضع مخل فنزل من الشباك عاريًا فى الجيزة

وأشارت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، إلى أن المصاب يرتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وأثناء ممارستهما الرذيلة عاد زوجها بشكل مفاجئ إلى المنزل فشاهدهما في وضع مخل. 

وأضافت التحريات أن الزوج موظف بالكهرباء واعتاد مغادرة منزله صباحًا فتستقبل زوجته عشيقها لممارسة الحرام وفي يوم الواقعة فوجئت الزوجة بعودة زوجها مبكرًا ليشاهدها رفقة عشيقها في وضع مخل فثار غضبًا وقبل الفتك بهما هرب العشيق وقفز من الطابق الرابع ليسقط على الأرض وتهشمت عظامه. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

العشيق أحضان عشيقها مديرية أمن الجيزة قسم شرطة الوراق

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