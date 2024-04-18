استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024.. الرابط والخطوات

نقدم لكم رابط وخطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024، حيث يبحث الكثير من أصحاب السيارات عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وقامت النيابة العامة تفعيل خدمة الاستعلام، وذلك عن طريق خدمات المرور بالمجان لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين الراغبين استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2024، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (1): تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة عبر الرابط من هنا.

الخطوة الثانية (2): علي صاحب السيارة اختيار الاستعلامات.

الخطوة الثالثة (3): علي صاحب السيارة كتابة رقم رخصة القيادة ورقم السيارة.

الخطوة الرابعة (4): يظهر أمامك الموقع إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة 2024.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2024

وفي هذا السياق، نستعرض لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024، وذلك عن طريق عمل الخطوات التالية:

خطوة أولى: تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة عبر الرابط الرسمي من هنا.

خطوة ثانية: ثم اختيار خدمات موقع وزارة الداخلية.

خطوة ثالثة: علي صاحب السيارة دفع مخالفات المرور أونلاين، والتظلم على مخالفات المرور برقم السيارة.

خطوة رابعة: إصدار شهادة مخالفات المرور.

دفع مخالفات مرور السيارة 2024 أونلاين

وفي هذا الإطار، يتيح ملاكي السيارات سداد مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

اولا: الدخول على صفحة النيابة العامة للمرور عبر الرابط من هنا.

ثانيًا: وضع اسم مالك السيارة رباعي.

ثالثًا: كتابة اسم قسم المرور التابع له صاحب السيارة.

رابعًا: كتابة رقم وحروف السيارة.

قيمة المخالفات المرورية 2024

طبقًا لقانون المرور الجديد، تباينت القيمة المالية لغرامات مخالفات المرور، حيث جاءت كالآتي:

- انتهاء رخصة القيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سيارة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و3 آلاف جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.