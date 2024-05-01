عاجل|بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

حالة من الغضب والفزع انتشرت بين أولياء أمور الطلاب بمدرسة تابعة لإدارة الهرم التعليمية في الجيزة، عقب اعتداء عدد من البلطجية على الطلاب، أمس الثلاثاء، أثناء خروجهم من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أشهر البلطجية أسلحة بيضاء "مطاوي" في وجوه الطلاب وهددوا أولياء الأمور.

وكشف عدد من أولياء الأمور عن تفاصيل القصة، فقال أحدهم- رفض نشر اسمه- إن المدرسة تقع في مكان سيئ من الأساس، لأنها قريبة من نزلة السمان.

مضايقات من البلطجية

وأضاف أن البلطجية الذين اعتدوا على الطلاب من سكان المنطقة ودائمًا يضايقون الأولاد والبنات والأطفال، وبالأمس اعتدوا على أحد الطلاب وعندما حاول زملاؤه الدفاع عنه استخدموا الكرابيج، فأصيب طالب يدعى "محمد هاني".

وتابع ولى الأمر: عقب دخول البلطجية المدرسة وطال الاعتداء المعلمين، حررت المدرسة محضر شرطة، وتم القبض على البلطجية، ويوجد اليوم عرض على النيابة، وسوف يدلي أولياء الأمور ومدير المدرسة بشهادتهم.

وأكد ولى الأمر أن كل ما يحتاجه وباقي أولياء الأمور هو حماية أولادهم من هؤلاء البلطجية وتعيين حراسة على المدرسة حتى لا يضار أحد.

التعليم تحقق

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية علمت بالقصة، وسوف تقوم بالتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الساعات المقبلة وإعلان ذلك رسميًا.