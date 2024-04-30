الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسئول تطوير تكنولوجي يحذر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من هذه الثغرة في التابلت

التابلت
التابلت

قدم المهندس مايكل فوزي نظير مسئول التطوير التكنولوجي بمديرية التعليم بمحافظة الأقصر عن نصيحة مهمة بخصوص التابلت المدرسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قبل الامتحانات التي ستنطلق في مايو المقبل.

وقال “مايكل”: يجب توصيل التابلت بالإنترنت وضبط الساعة الجديدة ويجب ضبط الساعة تجنبا لحدوث أي مشكلة وفي حالة عدم تغيير الساعة تلقائيا عليكم تغيرها يدويا.

وأضاف: خطوات ضبط التاريخ والساعة والوقت على التابلت من الضبط ثم الإدارة العامة ثم يسار الشاشة نختار التاريخ الوقت ثم تضبطهم.

وتابع: عدم ضبط التاريخ والوقت على التابلت يحدث مشكلة كبيرة منها عدم اتصال التابلت بشبكة المدرسة ويؤدي ذلك إلى عدم الدخول على الامتحان.

 

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي، إن الورقة الامتحانية عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أن تكون الأسئلة المقالية ورقية، أما الطلاب الذين لم يتسلموا التابلت أو تم كسره أو فقده يتم امتحانهم ورقيًا.

وشدد الخطاب، على أن يكون الامتحان الإلكتروني هو نفس الامتحان الورقي.

وأضاف الخطاب، أن تعقد الامتحانات ورقيًا لطلاب الدمج.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة، والتي تتضمن 85%، منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

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