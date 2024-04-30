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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للثلاث شعب

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، لجميع الشعب "العلمية والأدبية"، زادت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، والمعلمين، لمعرفة تفاصيل جدول الامتحانات، وذلك قبل موعد الاختبارات المقررة فى 10 يونيو للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية، ب40 يوما تقريبا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

يوم 10 يونيو المقبل، تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، للشعبتين العلمية والأدبية، للمواد خارج المجموع، بنيما تنطلق الامتحانات للمواد الأساسية يوم 22 يونيو. 

فى التقرير التالي نشرح تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تنطلق فى البداية للمواد خارج المجموع، يوم الاثنين  10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، وبعدت بيوما وفى يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الترم الثاني" 2024

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ادبي

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، لشعبة ادبي جاء كالتالي، أداء امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت 22 يونيو 2024، وفي يوم  الثلاثاء 25 يونيو 2024، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفى يوم 29 يونيو 2024: التاريخ، وفي يوم 2 يوليو 2024، اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا، وفي يوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع، ويختمم بيوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، شعبة علمي علوم، يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية، يوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء،   يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى، يوم 6 يوليو 2024: الكيمياء، وفي يوم 10  يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويختتم اليوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو، وامتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو، وامتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 موعد الاختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة مواد خارج المجموع التربية الدينية والتربية الوطنية شعبتين العلمية والأدبية علم النفس والاجتماع امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام جدول الامتحانات

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