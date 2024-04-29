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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لجميع الشعب.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد رسميا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، للشعبتين العلمية والأدبية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، تزامنا مع اقتراب موعد الاختبارات المقررة فى 10 يونيو للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنطلق يوم 10 يونيو المقبل، امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة، للشعبتين العلمية والأدبية، للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الأساسية. 

يرصد "الدستور" فى التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فى البداية للمواد خارج المجموع، يوم الاثنين  10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لشعبة ادبي

بينما جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، لشعبة ادبي جاء كالتالي:

أداء امتحان مادة اللغة العربية،يوم السبت 22 يونيو 2024، وفي يوم  الثلاثاء 25 يونيو 2024، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفى يوم 29 يونيو 2024: التاريخ.

وفي يوم 2 يوليو 2024، اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم 6 يوليو 2024: الجغرافيا، وفي يوم 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع، ويختمم بيوم 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، شعبة علمي علوم، يوم السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية، يوم 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية، يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء،   يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى، يوم 6 يوليو 2024: الكيمياء.

وفي يوم 10  يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويختتم اليوم 17 يوليو 2024: الأحياء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 22 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم 25 يونيو، وامتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو، وامتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024، وامتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواد الأساسية شعبتين العلمية والأدبية مواد خارج المجموع شعبة أدبي الاقتصاد والاحصاء التربية الوطنية التربية الدينية الثانوية العامة 2024

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