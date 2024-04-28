الأحد 28 أبريل 2024
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مصر

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية للمرحلة الإعدادية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإضافة مادة جديده بالصف الأول الإعدادي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بناء مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد، يستهدف إضافة مادة اللغة الأجنبية الثانية كإحدى اللغات بالصف الأول الإعدادي.

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تفاصيل تدريس اللغة الثانية

 

وينشر “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل تدريس اللغة الثانية، حيث يتاح للطالب حرية اختيار اللغة الثانية من بين عدة مواد دراسية.

وتشمل اللغة الفرنسية كلغة ثانية، او اللغة الإيطالية، او اللغة الألمانية، من المقرر إضافة اللغتين الإسبانية والصينية كلغات بديلة للطالب الاختيار من بين هذه اللغات.

وتدريس اللغة الثانية سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب، وتدريس اللغة الثانية يأتي في إطار تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشارت إلى أن تطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وتهتم المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية بالكيف وليس الكم والتركيز على المفاهيم الأساسية التكامل المعرفي، في العلوم والرياضيات وإدماج التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية والاهتمام بريادة الأعمال والتثقيف المالي من خلال المواد الدراسية، وعدم إفراد مناهج مستقلة لهم بل معالجة المفاهيم المالية وريادة الأعمال من خلال المنهج بالمواد الدراسية وقد تم التركيز أيضًا على المهارات الحياتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرض أيضا للقضايا المهمة منها التغيرات المناخية والقضية السكانية والمساواة والوعى المائي والسياحي وغيرها من القضايا الملحة والتي تتناسب تناولها مع طبيعة العصر.

 

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مواد المرحلة الإعدادية بالنظام الجديد 


وشددت الوزارة، على أنه تضمن مناهج المرحلة الإعدادية المطورة: مواد الآتي:

-مادة اللغة العربية

-مادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى

- إضافة لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب من بين عدة لغات وهى - الفرنسية - الإيطالية – الألمانية والأسبانية والصينية

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- الرياضيات

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-التربية الدينية، مع التركيز على منظومة القيم من خلال جميع المواد.

الصف الأول الإعدادي منظومة التعليم الجديدة مناهج المرحلة الإعدادية مادة اللغة الأجنبية الثانية اللغة الايطالية اللغة الألمانية

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