أشرف زكي يوجه رسالة نارية لطارق الشناوي: بيني وبينك المحكمة (فيديو)

في تطور جديد للأزمة القائمة بين نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، والناقد طارق الشناوي، قام "زكي" بتقديم بلاغ للنائب العام ردًا على المقال الأخير للشناوي الذي احتوى على اتهامات خطيرة، وفي حال ثبوت هذه الاتهامات، قد يواجه الشناوي عقوبة السجن.

أوضح زكي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الإجراءات القانونية تسير وفقًا للمسار الطبيعي، مشيرًا إلى أنه لن يفصح عن أي تفاصيل حتى اكتمال التحقيقات، وأكد على ثقته في القضاء، معبرًا عن رفضه التام للتنازل عن البلاغ، قائلًا: "أنا في انتظار العدالة لتأخذ مجراها، فالاتهامات الموجهة تمس شرفي ولن أترك حقي".

وأضاف، أنه بالإضافة إلى البلاغ، تواصل مع نقيب الصحفيين ورئيس تحرير الصحيفة التي نشرت المقال ليدافع عن سمعته، مؤكدًا أن البلاغ قُدم بصفته النقابية وليس شخصيًا، وأشار إلى أنه مستعد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن شرفه وحقوقه.