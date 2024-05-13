الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من صحراء قاحلة إلى واحة خضراء.. عزة مصطفى تشيد بمشروع "مستقبل مصر"

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، واصفةً إياه بأنه "جزء لا يتجزأ من قوت الشعب المصري".

أكدت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المشروع، الذي تحول خلال السنوات الست الماضية من صحراء قاحلة إلى واحة خضراء، قد أصبح الآن أرضًا زراعية خصبة، تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابعت موضحة أن مصر تمتلك "سلاحًا ناعمًا" يُعرف بالقوى الناعمة، والذي يتغلغل في الوجدان بسلاسة، مُشكلًا قوة متراكمة عبر التاريخ، تُعد ضرورية ومُفيدة للبلاد في كل الأوقات.

وأضافت أن هذه القوة الناعمة موجودة في كل دولة، وتحتاج إلى الدعم والتنمية، لأنها تُمثل الهوية المصرية في الخارج وتُعزز مكانتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنه رغم التحديات البيئية والمناخية المحيطة، فإن العالم يستمر في الحركة، مُشيرةً إلى أن القوة والاستقلالية تأتيان من امتلاك القدرة على تحديد المصير.

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