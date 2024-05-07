الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"معركة الأسعار".. مواجهة ساخنة على الهواء بين "القصابين" ومبادرة تخفيض اللحوم (فيديو)

اللحوم
اللحوم

في حلقة جديدة من برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، شهدت الأثير مشادة كلامية حادة بين مجدي أبوصافي، أحد منسقي مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم، وهيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، والخلاف تفجر عقب إعلان "أبوصافي" عن عرض بيع كيلو اللحمة البلدي بسعر مخفض يبلغ 250 جنيهًا، وهو ما قوبل برد فعل قوي من "عبدالباسط".

أكد أبوصافي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن اللحم المعروض ضمن المبادرة هو لحم جاموسي كبير، مختوم من الوزارة، ودعا رئيس شعبة القصابين للتحقق من جودة اللحم بنفسه، ومن جانبه، شكك "عبدالباسط" في شرعية العرض، مشيرًا إلى أن أي لحم يباع بأقل من 400 جنيه يعد غير قانوني، وألمح إلى وجود جزارين يتاجرون في لحوم غير صالحة للاستهلاك.

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المواجهة احتدمت عندما طالب "أبوصافي" برد شرف من عبدالباسط، مؤكدًا وجود مراقبة دقيقة من قبل مسئولي الطب البيطري للحوم المباعة، فيما استنكر "عبدالباسط" الفارق السعري بين اللحوم المستوردة والمحلية، متسائلًا عن كيفية بيع لحم جيبوتي بسعر أعلى من اللحم البلدي.

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