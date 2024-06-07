عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة على البلاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استمرار تأثير الموجة الحارة الشديدة التي تجتاح البلاد منذ بداية هذا الأسبوع، حيث بلغت ذروتها خلال الأمس واليوم، مع ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات.

أضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا استثنائيًا في درجات الحرارة، حيث تتجاوز المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 6 و 8 درجات مئوية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

محافظات الصعيد تشهد أعلى درجات حرارة

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الصعيد تشهد أعلى درجات حرارة، حيث يتوقع أن تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة مئوية اليوم.

أكدت استمرار الأجواء الحارة في معظم المحافظات، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تشهد درجات حرارة أقل من المناطق الداخلية.