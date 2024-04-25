غرفة "مغلقة بالحديد".. تعليمات مهمة لتأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوق النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية:

شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.

وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.

أكدت محاربة الغش بامتحانات الترم الثاني 2024 وعدم السماح به، ومساءلة من يخالف ذلك.

شددت على منع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته، وضرورة مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).



ضوابط امتحانات صفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

وحصلت "الدستور"، على نسخة من الخطاب، وجاء محتواه كالتالي:

أولا: إقرارات الموانع

1- يلزم أخد موانع على كل من يشارك فى أي خطوة عمل من خطوات أعمال الامتحانات

2- استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجنة.

ثانيا: موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل

وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:

1-ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

2 -ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

3-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

4-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا: اعمال الامتحانات والمتابعة:

1- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).

2- ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

3- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيا باستلام أسئلة الامتحانات.

4- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقا للجداول المعلنة.

5- يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.

رابعا: تأمين عملية الامتحان

1- تأمين الأسئلة والاجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين

2- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة

3- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي فى نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسة الأجوبة.