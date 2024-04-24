الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جهود الدولة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء فى بناء المدارس والفصول

جريدة الدستور

حرصت الدولة المصرية على تنمية  محافظتي شمال وجنوب سيناء فى جميع القطاعات، وكان أهمها التعليم قبل الجامعي.

“الدستور” ترصد فى التقرير التالي جهود الدولة فى شبه جزيرة سيناء:

-منذ 2014، تم إنشاء فصول جديدة بواقع 1225 فصلا، بإجمالى 102 مشروع بمحافظة شمال سيناء 

-828 فصلا دراسيا بمحافظة جنوب سيناء 

-المدرسة الفكرية فى مدينة بئر العبد وتم البناء مساحة 3750 مترا مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبنى فصول دراسية بمساحة 560 مترا مربعا و13 فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور ارضى ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 مترا مربعا على دورين بجانب غرفة حارس.

- المدرسة الرسمية لغات أنشئت على مساحة 9765 مترا مسطحا بتكلفة 8 ملايين و845 ألفًا و410 جنيهات، تضم دور أرضى و4 أدوار علوية، بها 28 فصلا تعليميا يتسع لـ 1120 طالبا وطالبة، وتضم فناء وفناء رياض أطفال وحديقة وملعب ومنطقة توسعات مستقبلية.

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

-مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش على مساحة 4500 مترا مربعا، وتحتوى على دور أرضى و4 طوابق وبها 12 فصل تعليمى تسع 480 طالبا، وتضم ورشتين و5 تخصصات، بتكلفة بلغت 13 مليونا و104 آلاف و435 جنيهًا، وتضم 280 طالبا فى 5 تخصصات وهى الخرسانة المسلحة والبناء والتشييد والأعمال الصحية والنجارة وأعمال البناء والبياض والديكور.

- مدرسة الخروبة بالشيخ زويد تم إنشاؤها على مساحة 7826 مترًا مربعًا وتتكون من دور أرضى و3 أدوار عليا بمساحة 390 مترا مربعا، وتضم 11 فصلا تعلميا بتكلفة بلغت 5 ملايين و322 ألفا و849 جنيهًا.

-مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسى على مساحة 1772 مترا مربعا بتكلفة 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيه، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية بمساحة 630 مترا مربعا، وتحتوى على 22 فصلا تعليميا.

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-مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 أمتار مربعة، بتكلفة 2 مليون و868 ألفا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية بمساحة 360 مترا مربعا، وتحتوى على 22 فصلا تعليميا، وتم إنشاؤها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التى مر على إنشائها أكثر من 15 عامًا، ومدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة وأقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا بتكلفة 5 ملايين و793 ألفا و230 جنيها.

تنمية محافظة سيناء مدرسة الخروبة بالشيخ زويد مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش المدرسة الفكرية إنشاء فصول جديدة لتعليم قبل الجامعي

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