نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهوده لعرقلة أي مفاوضات مع حماس حيث يبدو أنه يتخذ إجراءات لإفشالها في كل مرة تقترب فيها.

ويعتبر أحدث مساعيه تسريب محادثات سرية مع الجهات الأمنية بخصوص "تنازلات" محتملة من جانب إسرائيل لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك وفقًا لمصادر أمنية.

وتشير تقارير إسرائيلية أيضًا إلى أنه تم تسريب معلومات حول خطط لاجتياح رفح وعدم وقف العمليات العسكرية.

تقارير صحفية تفيد بأن اجتماعًا عُقد قبل 11 يومًا بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، قد اعتبرته "حاسمًا"، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة المحتجزين بأولوية، وترك الباب مفتوحًا لعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بدون قيود تدريجيًا مع تقدم المفاوضات، بحسب صحيفة معاريف الاسرائيلية.

وفيما يبدو، فإن تلك الجلسة الحاسمة قد نقلت موقف إسرائيل في المفاوضات وحددت الحد الأدنى لمطالبها. ويشير التقرير إلى أن هناك شخصًا ما قد أعلم وزير المالية بالتفاصيل السرية للمفاوضات، مما يثير الشكوك حول تسريب المعلومات السرية.

الصحيفة الاسرائيلية تشير إلى أن "كابينت الحرب" عقدت اجتماعًا سريًا لمناقشة تفاصيل حساسة في الصفقة وتسرّبت تلك التفاصيل لسموتريتش، مما قد يكون محاولة لتعطيل التسوية مع حماس.

ويُعتقد أن الهدف من التسريبات هو تشويه الصورة الإعلامية للصفقة وإثارة الفوضى داخل إسرائيل. نتنياهو حاول القيام بخطوات عدائية في الوقت الحرج، لكن تمت إحباطها، مما يشير إلى أن الوضع لا يزال معقدًا وغير متوقع.

وتعتبر الصحيفة أنه ربما تكون هذه الأحداث جزءًا من استراتيجية نتنياهو لتخفيف الضغط عليه من أجل اتخاذ قرار بشأن الصفقة.