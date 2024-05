من كيم كاردشيان إلى ريهانا.. لحظات مثيرة للجدل من تاريخ حفل "Met Gala"

5/6/2024 2:50:53 AM

الإثنين 06/مايو/2024 - 02:50 ص 5/6/2024 2:50:53 AM

غالبًا ما يتم وصف حفل “Met Gala” بأنه أكبر ليلة في عالم الموضة، حيث يتمتع الضيوف بفرصة استثنائية للتعبير عن أنفسهم من خلال إطلالاتهم، وسواء كان ذلك عن قصد أو بدونه، يمتلك المشاهير تاريخًا مليئًا باللحظات المثيرة للجدل في هذا الحدث الخيري السنوي.

وفي كثير من الأحيان، يثير موضوع الحفل نفسه الجدل، حيث لا تحدد قواعد اللباس فحسب، بل تتناسب مع معرض في متحف متروبوليتان للفنون لإثارة النقاشات والانتقادات.

فيما يلي نلقي نظرة على بعض من أكثر الإطلالات إثارةً للجدل التي شهدها حفل Met Gala على مر السنين:

فستان كيم كارداشيان المستوحى من مارلين مونرو في عام 2022:

كانت كيم كارداشيان، دائمًا تثير الجدل على السجادة الحمراء في حفل “Met Gala”، ولكن في عام 2022، أحدثت ضجة كبيرة عندما ظهرت بفستان مارلين مونرو الشهير الذي ارتدته في عام 1962.

واشتهرت كارداشيان بارتداء الفستان العاجي اللامع عندما غنت "عيد ميلاد سعيد" للرئيس جون كينيدي. واستعارت كارداشيان الفستان من شركة “Ripley's Believe It or Not!”، بعد شرائه من مزاد جوليان في نوفمبر 2016 مقابل 4.81 مليون دولار.

لوحة صدر "ربط البطريركية" لكارا ديليفين في عام 2021:

وظهرت عارضة الأزياء كارا ديليفين في حفل Met Gala عام 2021 بفستان من “Dior Haute Couture” وصدرية مكتوب عليها "ربط الأبوية".

وأثارت العبارة الجريئة جدلًا كبيرًا بين الجماهير، حيث أشاد البعض بشجاعتها في التعبير عن وجهة نظرها، بينما انتقدها آخرون لاعتبارهم البيان عن الأبوية مفهومًا مثيرًا للجدل، بحسب مجلة “people”.

غطاء رأس ريهانا البابوي في عام 2018:

في حفل “Met Gala” عام 2018، ظهرت ريهانا بتاج بابوي (غطاء رأس احتفالي للأساقفة) وفستان قصير فاخر بدون حمالات من تصميم Maison Margiela Artisanal. وعلى الرغم من أن مظهرها تناسب موضوع الحفل، إلا أنه أثار انتقادات بسبب عدم احترامها للدين الكاثوليكي.

إطلالة كيم كارداشيان بالقناع الكامل من Balenciaga في عام 2021:

في عام 2021، غيّرت كيم كارداشيان توقعات الجميع عندما ظهرت بقناع كامل من Balenciaga في حفل Met Gala. جذبت هذه الإطلالة الجريئة انتباه العالم إلى تأثير كارداشيان الذي لا يمكن إنكاره في عالم الموضة.

فستان الأميرة ديانا الساحر من ديور في عام 1996:

في حفل “Met Gala” عام 1996، ارتدت الأميرة ديانا فستانًا ساحرًا من ديور مع تفاصيل دانتيل سوداء. لقد تم تزيينها بغطاء علوي يشبه الرداء الحريري وقلادة قلادة من اللؤلؤ والياقوت المميز. تمتاز هذه الإطلالة بالأناقة والجرأة، وهي تعكس أسلوب ديانا المميز.

فستان ألكساندريا أوكازيو كورتيز "فرض ضريبة على الأغنياء" في عام 2021:

وفي حفل “Met Gala” عام 2021، أظهرت السكندرا أوكازيو كورتيز بيانًا سياسيًا جريئًا من خلال ارتداء فستان بيضاء مع شعار "فرض الضرائب على الأغنياء" على ظهره.

وأثارت هذه الإطلالة الجريئة جدلًا كبيرًا بين الجماهير، إذ أبدت بعضها إعجابها بشجاعتها، بينما انتقد البعض الآخر اعتبارها الحدث المناسب للتعبير عن القضايا السياسية.