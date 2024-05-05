بحضور زانديا وجنيفر لوبيز.. تفاصيل حفل 2024 met gala

عشاق الموضة يتطلعون بفارغ الصبر إلى حفل ميت غالا Met Gala، الذي يقام في اليوم الأول من شهر مايو كل عام منذ 1948 وبناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن، يبدو أن عام 2024 لن يكون مثل الأعوام السابقة فيما يتعلق بمستوى الجدل والإثارة بعيدًا عن النسخة التي أُقيمت في 2023 والتي كانت مخصصة للراحل كارل لاجرفيلد، يبدو أن التركيز في هذا العام سيكون أقل إثارة.

في جو من السرية كالعادة، يتبادل عشاق الموضة الحديث عن حفل ميت غالا ويناقشون أفضل الإطلالات والحضور، مع تساؤلات مستمرة حول ما يحدث بالضبط داخل هذا الحدث البارز.

تظل التفاصيل الداخلية للحفل مجهولة تمامًا، حيث يتم الحفاظ على السرية التامة بفضل سياسة صارمة تشمل عدم استخدام الهواتف وعدم وجود وسائل التواصل ومع ذلك، يعلم الجميع أنه من الممكن أن يكون هناك حضور فنانين بارزين وعشاء فاخر يليه.

ما هو موضوع ميت جالا 2024؟

موضوع حفل Met Gala لهذا العام هو "الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة"؛ احتفالًا بافتتاح معرض ربيع 2024 في معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون.

فيما يتعلق بالموضوع، صرح ماكس هولين، الرئيس التنفيذي لمتحف متروبوليتان، بأن "هذا العرض المبتكر سيدفع حدود خيالنا ويدعونا لتجربة العديد من جوانب العمل، لنتعرف على المزيد عن تاريخه، وفي النهاية، لنحصل على تقدير أعمق لطابعه الفني."

ويتضمن المعرض 50 قطعة ملابس تاريخية لا يمكن ارتداؤها مرة أخرى، بما في ذلك فستان تشارلز فريدريك وورث، الذي يعود تاريخه إلى عام 1877.

من جهته، أضاف أندرو بولتون، أمين ويندي يو، المسؤول عن معهد الأزياء:"الموضة هي أحد الأشكال الفنية الأكثر عاطفية بسبب ارتباطها بالجسد، فهي مشبعة بالذاكرة والعواطف، ونحن نتعلق بها كثيرًا عبر حواسنا. الشيء الوحيد الذي آمل أن ينشطه هذا العرض هو التقدير الحسي للأزياء."

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض نفسه للجمهور في اليوم التالي لحفل Met Gala، ويستمر حتى 2 سبتمبر 2024

متى سيكون حفل ميت غالا 2024؟

تم تأكيد موعد حفل Met Gala لعام 2024؛ ليكون غدٍ الإثنين 6 مايو 2024، حيث تذاع الحفل فجرا بالتوقيت المحلي للقاهرة.

من هم المضيفون في حفل ميت غالا 2024؟

مضيفو حفل Met Gala لعام 2024 يشملون المغنية زيندايا وجنيفر لوبيز، والمغني باد باني والفنان كريس هيمسوورث، بالإضافة إلى الممثلة ليلي جلادستون، وآيو إيديبيري المعروفة بدورها في فيلم "The Bear"، ونجم سالتبورن باري كيوجان، والمغنية أوليفيا رودريجو، وعارضة الأزياء أوما ثورمان، والممثلة سارة بولسون، بالإضافة إلى عارضات الأزياء مثل سارة جيسيكا باركر، كيندال جينر، وكارا ديليفين، مما يعني حضور الكثير من المشاهير.