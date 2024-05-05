الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: هناك طلاب يهود يتحملون مضايقات الجامعات الغربية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حماس كانت تريد قتل الجميع في السابع من أكتوبر، مشددا على اصراره على إخراج جميع الرهائن من غزة

أضاف نتنياهو: "سنعمل على القضاء على كل مقدرات حماس في غزة"، لافتاُ أنه بعد السابع من أكتوبر تم فتح معركة ستنتهي بنصر حاسم.

تابع "أمامنا أيام مصيرية وعلينا البقاء موحدين"، زاعما ان حكومته تفعل كل شيء لتجنب المساس بالمدنيين في قطاع غزة واتاحة دخول شاحنات الغذاء لمنع المجاعة.

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كما قال إن هناك طلاب يهود يتحملون كل يوم المضايقات في الجامعات الغربية ويتم الاعتداء عليهم، مردفًا:"هناك فضيحة أخرى يمكن أن تحدث في محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل".

واعتبر من جانبه أن هناك محاولة تقييد أياد الاحتلال، جاءت من أطراف مختلفة من المجتمع الدولي، قائلًا: "أقول لهم لن تقيدوا أيدينا"، مضيفًا:" سنواصل توجيه الضربات لأعدائنا مهما كانت الضغوط الدولية".

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