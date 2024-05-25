مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

كشف التحريات في واقعة سفاح التجمع، المتهم بقتل 4 نساء بينهن فتيات ليل وإلقاء جثثهن في الصحراء، عن مفاجأة غير متوقعة بصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لسفاح التجمع

حيث أوضحت التحريات، أن السجل الجنائي للمتهم "أبيض"، ولم يدان في قضايا قبل ذلك، ولم توجه له تهم سابقا، وأن المتهم مقيم بالقاهرة وانفصل عن زوجته منذ 4 سنوات، ولديه طفل يدعى زين عمره 10 سنوات.

وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على المتهم بعد خروج مأمورية خاصة لضبطه لكنه لاذ بالفرار أثناء التمثيل بجريمته أمام رجال المباحث ولكن في غضون ساعات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بور سعيد من إلقاء القبض عليه حال اختباءه داخل شقة سكنية ببورسعيد.

خيوط من كاميرات المراقبة

وبدأت خيوط الجريمة تتكشف مع رصد كاميرات المراقبة المتهم وهو يغادر منزله حاملًا لفافات مشبوهة وحقيبة كبيرة الحجم، مما أثار شكوك رجال الأمن، وعند محاصرته ومناقشته، أصيب بنوبة هياج عصبي وانهار رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول ضحاياه.

طوق أمني مكثف

وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا مكثفًا على مدار الساعة حول شقة المتهم، وتشير التحريات إلى أن المتهم مصري الجنسية ويعيش بمفرده في إحدى شقق التجمع الخامس.

ضحايا مجهولات

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية باقي الضحايا، مع احتمال وجود المزيد منهن، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن أدلة جديدة في مسرح الجريمة، بينما يسود القلق والرعب بين أهالي المنطقة خوفًا من تكرار مثل هذه الفظائع.