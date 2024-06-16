الأحد 16 يونيو 2024
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لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

جريدة الدستور

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مشعر منى اليوم.
وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسن تنظيم السلطات السعودية مناسك الحج، والخدمات المقدَّمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة.

وأدى الرئيس السيسي فريضة الحج لهذا العام، وأعرب في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن «جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة».

كما أشاد بـ«ما شهده ولمسه من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدَّمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر».

واختتم الرئيس السيسي تدوينته بتهنئة جموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متوجهًا بالدعاء أن «يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

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