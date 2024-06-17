إسعاد يونس عن علاقتها بـ"شريهان": مصلحة أبنائنا فوق أى شىء

كشفت الفنانة إسعاد يونس، كواليس وتفاصيل علاقتها بالنجمة شريهان، الذي جمعهما زوج واحد، قائلة: "مصلحة أبناءنا فوق أي شيء".

وقالت إسعاد يونس، في حوارها على قناة "صدى البلد": "هناك حالة التسامي فوق الظرف، وتحديد الهدف الأهم، وهو أولادنا، هم حياتنا، وأهم ما نملك".

وأضافت إسعاد يونس: "أخدنا من الدنيا كل شيء جميل، فبالتالي هذه الفترة التي نعيشها سنعطي أولادنا كل ما نستطيع تقديمه لهم ونخرج من الظرف".

وعن إمكانية التعاون بينها وبين شريهان في عمل فني، قالت إسعاد يونس: "وارد جدًا وليس مستحيلا".

وتقدم الفنانة إسعاد يونس حلقتين مميزتين يومي الإثنين والثلاثاء، من برنامج صاحبة السعادة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحت شعار “في حب عادل إمام”، وتستعرض فيها موسيقى وأغاني أعمال الزعيم وتتحدث مع فنانين عملوا بالقرب منه.