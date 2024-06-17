الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لو مش لاقية حل".. طرق طبيعية للتخلص من أسمرار اليدين

أسمرار اليدين
أسمرار اليدين

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة إسمرار اليدين، نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، واستخدام مواد كيميائية قاسية، أو حتى بسبب الإهمال في العناية بالبشرة، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح لون الجلد واستعادة نضارته، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث”.

الليمون والعسل:

يعتبر الليمون من أفضل المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة نظرًا لاحتوائه على حمض الستريك الذي يعمل كمبيض طبيعي. يمكن خلط عصير الليمون مع العسل لعمل قناع مغذي ومفتح للبشرة، قومي بتطبيق الخليط على يديك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليهما بالماء الفاتر.

الكركم والحليب:

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومفتحة للبشرة، في حين أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة، ويمكن صنع معجون من الكركم والحليب وتطبيقه على اليدين لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.

جل الألوفيرا:

الألوفيرا أو الصبار هو مكون طبيعي مذهل لترطيب البشرة وتفتيحها. يمكنك استخراج الجل من ورقة الألوفيرا وتطبيقه مباشرة على يديك، اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

الزبادي ودقيق الشوفان:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير الجلد وتفتيحه، بينما يعمل دقيق الشوفان كمقشر طبيعي يزيل الشوائب والخلايا الميتة، اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان ودلكي يديك بالخليط بلطف ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تغذي البشرة وتفتيحها. يمكنك تدليك يديك بزيت جوز الهند يوميًا قبل النوم وتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

الخيار:

يعتبر الخيار مكونًا مهدئًا للبشرة ومفتحًا طبيعيًا؛ لذا قومي ببرش نصف خيار واستخلاص عصيره، ثم ضعي العصير على يديك واتركيه حتى يجف تمامًا قبل غسله بالماء الفاتر.

- تجنبي التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس واستخدمي واقي الشمس لحماية يديك.

- احرصي على ترطيب يديك بانتظام باستخدام مرطب طبيعي أو كريم مرطب.

- شربي كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

وباستخدام هذه الطرق الطبيعية والالتزام بروتين عناية منتظم، يمكن التخلص من اسمرار اليدين واستعادة جمال ونضارة البشرة بطريقة صحية وآمنة.

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