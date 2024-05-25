سفاح التجمع الخامس.. تحليل نفسي لقاتل الفتيات (بث مباشر)

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة عن تفاصيل صادمة في قضية سفاح التجمع الخامس، ومنها أن المتهم كان يجامع ضحاياه أحياء وميتين عقب حفلة تعذيب تنتهي بقتلهن، داخل حجرة عازلة للصوت في منزله، توفر له الأمان حال حاولت إحداهن الصراخ.

التحريات أثبتت أيضًا أن المتهم قدم لضحاياه مخدر "الآيس" كشرط منه لمعاشرتهن قبل تنفيذ جريمته، حتى يتمكن من شل حركتهن ويضمن أنه لن تكون هناك مقاومة.

والتقت "الدستور" في بث مباشر مع دكتور جمال فرويز، دكتور الطب النفسي لتحليل نفسية قاتل بالتجمع الخامس.