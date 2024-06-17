عقوبة رفع حصان بالموتسيكل في عيد الأضحى 2024

تعد مخالفة رفع حصان بالموتوسيكل الظواهر التي تنشر في الأعياد مثل عيد الفطر والأضحى، في ظل احتفال بعض الأشخاص أو الشباب بطريقة خاطئة عن طريق تأجير موتوسيكلات وتنفيذ ما يسمى برفع الحصان والتي تندرج ضمن مخالفة تعريض حياتك وحياة الغير للخطأ.

قانون المرور 2024

ويجرم قانون المرور ما يسمى بمخالفة عقوبة رفع حصان بالموتسيكل نظرا لما تسببه تلك المخالفة من إصابة قد تؤدي لموت قائدها أو إصابة الغير مما يعرض الحياة للخطر

وبالنسبة لعقوبة رفع الحصان بالموتوسيكل فقد نصت المادة 74 مكرر من قانون المرور على غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيهًا لكل قائد مركبة استعملها في غير الغرض المبين برخصتها، وكذلك عدم ارتداء غطاء الرأس الواقي.

عقوبة رفع حصان بالموتسيكل في عيد الأضحى

في ذات السياق بالنسبة لمخالفة رفع الحصان بالموتوسيكل فقد نصت المادة 75 المعدلة بقانون المرور 155 لسنة 1999 على معاقبة كل من تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون المرور

نصت المادة 75 من قانون المرور علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

3-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها

4-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

5-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.

6-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

7-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

8-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

10-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.

ونصت المادة (75 مكرر) علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.