السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

اعتداء على سيدة -
اعتداء على سيدة - آرشيفية

آثارت قضايا الخطف والتحرش خلال الأيام القليلة جدلًا واسعًا، وأخرهم كان قضية سفاح التجمع بعد العثور عن جثتي فتاتين وسط رمال الصحراء، وخلال السطور التالية يقدم موقع "الدستور" نصائح للفتيات والأبناء للحفاظ على أنفسهن.

نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن

1.لا تستقلي سيارة أجرة بمفردك أبدًا، سواء في الصباح أو في الليل، وتحت أي ظرف كان.

2. تجنبي ركوب الميكروباصات إذا كانت فارغة أو مليئة بالرجال، فقد حدثت حالات اختطاف من ميكروباصات كانت تسير في الخط، وكان الركاب جميعهم رجال وتبع السائق.

3. لا تمشي بمفردك في الشوارع الجانبية سواء في الصباح أو في الليل، وابتعدي تمامًا عن الشوارع الخالية من المارة.

4. يجب تجنب الذهاب إلى الدروس أو الكورسات في الليل، حيث وقعت حالات اختطاف لعديد من الفتيات، ومن الأفضل أن يكون هناك شخص من أقاربها يوصلها إذا كانت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو حتى الثانوية.

5. هناك أمر مهم جدًا يجب القيام به، يجب أن يكون مع كل فتاة شيئًا في حقيبتها للحماية (كالصاعق الكهربائي أو رذاذ الفلفل، وإذا لم تستطيعي شراءه، قومي بصنعه في المنزل، اشتري زجاجة عطر من أي محل، وأعدّي المكونات لتكون قوية جدًا. إذا لم تستطيعي شراء أو صنع أي من هذه الأشياء، يمكنك استخدام أي مبيد حشري لأن تركيبته فعّالة جدًا) ويجب أن تكوني مستعدة في أي وقت وفي أي لحظة.

6. بالنسبة لسيارات الأجرة، لا تستقلي سيارة أجرة إذا كان هناك امرأة تجلس بجانب السائق لأنها غالبًا تكون شريكة له.

7. للأشخاص الذين يسافرون، سواء رجال أو نساء، قد يحدث أن يجدوا شخصًا ملقى على الطريق، فينزلون لرؤيته، وفجأة يخرج أشخاص من الجنب ويستولون عليهم. لذا، يرجى الحذر.

8. احذري من قيادة السيارة في الليل، وإذا قُذف على زجاج السيارة أي شيء مثل البيض أو ما شابه، لا تشغلي ماسحة الزجاج أو تتوقفي، بل استمري في القيادة لمسافة كافية وتأكد من عدم وجود أي أحد خلفك قبل أن تتوقفي، لأن الهدف من قذف البيض هو تلطيخ الزجاج وينتهي الأمر بسرقة السيارة أو اختطاف الفتاة.

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