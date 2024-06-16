الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: من المتوقع أن تنخفض الأسعار فى الربع الأول للعام المالى المقبل

فرج عبدالله
فرج عبدالله

قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا يستند إلى ثلاثة مصادر أساسية، حيث يتمثل المصدر الأول بتوقع استثمارات أجنبية مباشرة قادمة، تحسن في تحويلات العاملين بالخارج وبالتالي تحسن الاستهلاك المحلي.

انخفاض أسعار السلع 


وأكد الخبير الاقتصادي فرج عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تحدث انخفاض الأسعار من الربع الأول للعام المالي المقبل.

وأضاف في حديثه، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المصرية.

مشروع رأس الحكمة 

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون له تدخل مباشر في ارتفاع مؤشرات إنتاج الكثير من القطاعات.

وأضاف أن الاستثمارات الضخمة التي شهدها مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل نقطة تحول، وتنبئ بأن الربع الأخير من العام سيكون مرحلة متميزة، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص استثمارات متزايدة، وفرصًا للتكامل القطاعي، وتوجهًا نحو الإنتاج السلعي، ما يسهم في تعافي الاقتصاد ومواجهة التحديات العالمية.

خبير اقتصادي فرج عبدالله اكسترا نيوز انخفاض اسعار السلع رأس الحكمة

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